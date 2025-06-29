الأحد 29 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

1000 جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو

الهيئة الوطنية للصحافة،
الهيئة الوطنية للصحافة، فيتو

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم (الأحد) زيادة أجور العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية بمبلغ (ألف جنيه شهريًا)، اعتبارًا من راتب شهر يوليو المقبل. 

زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية 

وثمن رئيس الهيئة تقدير القيادة السياسية للصحافة القومية ودورها الوطني، وتوجيهات الرئيس برعاية العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية. 

وتوجه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لاستجابته لمطالب العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجه الدعم لها باعتبارها أحد أهم ركائز القوى  الناعمة، موضحًا أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدور أحمد كجوك وزير المالية، متوجها بالشكر له في سرعة تدبير التمويل اللازم لتطبيق هذه الزيادة في دخول العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
وشدد الشوربجي علي استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيادة رواتب العاملين بالصحف القومية رواتب العاملين بالصحف القومية الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الصحفية القومية أحمد كجوك وزير المالية

مواد متعلقة

رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يهنئ البلشي وأعضاء النقابة الجدد

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر هؤلاء من تناول الفياجرا

زيادة جديدة بأسعار السجائر والكحوليات، النواب يقر تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة

مصدر بالأهلي يفجر مفاجأة جديدة في ملف وسام أبو علي ومصير رحيله

رسالة طمأنة من الحكومة بشأن زيادة أسعار السلع، تعرف على التفاصيل

رؤساء مجلس الدولة وهيئة القضايا والنيابة الإدارية ومحكمة النقض يؤدون اليمين أمام السيسي

ضريبة جديدة على السجائر والكحوليات، نص تعديلات قانون «القيمة المضافة»

الابتلاء بموت الأبناء من أقسى التجارب، حادث الطريق الإقليمي يذكر علاء مبارك بوفاة نجله

محاسبة المسئول أيا كان موقعة، مطالب برلمانية بعد حادث المنوفية

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد 29 يونيو 2025

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفاض ملحوظ في التفاح البلدي والشمام، أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور

المزيد

انفوجراف

14 شرطا من السياحة للشركات للعمل بموسم العمرة الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، معلومات عن سورة الصف وأسماؤها

هل تأويل الرؤى علم أم هبة من الله؟ تعرف على رأي الشعراوي (فيديو)

الأوقاف تعقد 318 مجلسًا فقهيا حول ضوابط بناء الأسرة في الإسلام (ًصور)

المزيد
الجريدة الرسمية