الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

ربة منزل متهمة بقذف جيرانها بالمولوتوف بعين شمس: "هم من يفتعلون معي المشاجرات"

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أمرت  نيابة عين شمس بحجز ربة منزل اتهمها أهالي إحدى المناطق بعين شمس بالقاهرة بإلقاء زجاجات المولوتوف، والتعدي عليهم بالسب على ذمة تحريات المباحث الجنائية.  

وقالت المتهمة: إن جيرانها من استفزوها، وبدأوا افتعال المشاجرات معها، معتقدة أنهم يتنمرون على شكلها.

رصدت أجهزة  وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أهالي إحدى المناطق بعين شمس بالقاهرة من إحدى السيدات لقيامها بإلقاء زجاجات والتعدى عليهم بالسب.


سيدة بعين شمس ألقت زجاجات مولوتوف على جيرانها 

وبالفحص، تبين عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن، وأبدى عدد من قاطني المنطقة تضررهم من المذكورة لدأبها على إلقاء زجاجات من شرفة مسكنها والتعدي عليهم بالسب دون مبرر.
وتمكن رجال الشرطة من  ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة لخلافات الجيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

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