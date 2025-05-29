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جامعة الريادة تستضيف شركاء المبادرة الرئاسية تحالف وتنمية

شركاء مبادرة تحالف
شركاء مبادرة تحالف وتنمية بجامعة الريادة
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استضافت جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا RST  تحت رعاية الدكتور يحيى مبروك رئيس مجلس الأمناء الاجتماع التنسيقي لشركاء المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية " لتحقيق الشراكات بين الجامعات والمعاهد البحثية من جهة والقطاع الصناعي ورواد الأعمال من جهة أخرى تماشيا مع السياسة الوطنية للابتكار المستدام. 

شركاء مبادرة تحالف وتنمية بجامعة الريادة
شركاء مبادرة تحالف وتنمية بجامعة الريادة

وأكد الدكتور رضا حجازي رئيس جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا أن التحالف يهدف الي تعزيز التعاون لتحويل الأفكار المبتكرة الي مشروعات واقعية تدعم الاقتصاد الوطني في مدينة السادات وإقليم الدلتا. 

أهداف إقليم الدلتا للابتكار وريادة الاعمال

وأشار  إلي أن تحالف إقليم الدلتا للابتكار وريادة الأعمال يدعم التنمية المحلية وبناء شراكات فعالة مع القطاع الصناعي والمساهمة في وضع  حلول فاعلة لمشكلات المجتمع، مؤكدا أن جامعة  الريادة تعمل على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية في ضوء المبادرة التي تخلق بيئة محفزة داخل الجامعة لريادة الأعمال وتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

شركاء مبادرة تحالف وتنمية بجامعة الريادة
شركاء مبادرة تحالف وتنمية بجامعة الريادة

وقال الدكتور إيهاب سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان الاجتماع التنسيقي شارك فيه جامعات الريادة والمنوفية والسادات ومعهد التبين للدراسات المعدنية  ومعهد تيودور بلهاس وإحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الحيوية  والاتحاد العربي للتعليم والبحث والعلمي وممثلي جمعية مستثمري مدينة السادات ورواد الأعمال والمجتمع المحلي من أجل وضع خطة عمل لتحالف دلتا للتشخيص الذكي والابتكاري الحيوي

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جامعة الريادة جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا تحالف وتنمية إقليم الدلتا للابتكار وريادة الأعمال القطاع الصناعى

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