وفد طلابي من جامعات الدلتا والقناة من ذوي الهمم يزور العاصمة الإدارية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج ميدانية وتنموية تستهدف تمكين ودمج الطلاب من ذوي الهمم، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار إلى أن هذه الزيارات تُسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء الوطني، واطلاع الطلاب على حجم الإنجازات والمشروعات القومية التي تُنفذها الدولة، وبخاصة في العاصمة الإدارية الجديدة، كنموذج للمدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة.

وفي هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قام وفد من الطلاب ذوي الإعاقة من جامعات إقليم الدلتا، شملت: طنطا، المنصورة، السادات، المنوفية، دمياط، بالإضافة إلى جامعات القناة (العريش وبورسعيد)، وجامعات الإسكندرية، الزقازيق، ودمنهور، زيارة ميدانية إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

تضمن برنامج الزيارة جولة داخل الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تعرف الطلاب على الخدمات المتخصصة والتقنيات المساعدة، وزاروا معامل التدريب المتقدمة، ومنها: معمل الإعاقة البصرية، ومعمل الميكانيكا، والتصميم الهندسي، والإلكترونيات والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع الافتراضي (AR & VR)، فضلًا عن المكتبة الرقمية المخصصة.

كما شملت الجولة زيارات ميدانية إلى جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، وحي الوزارات، وجامع مصر الكبير، ومدينة الفنون والثقافة، والتي تضم الأوبرا الجديدة، والمتحف، ومتحف العواصم، حيث تعرف الطلاب على مراحل تطوير العاصمة، ومكوناتها الثقافية والمعمارية والتكنولوجية.

وأشارت الدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، أن هذه الزيارة تأتي ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات، وتمكين الطلاب ذوي الإعاقة على مستوى الأقاليم، من خلال دمجهم في أنشطة تثقيفية ومجتمعية موسعة، تُسهم في بناء شخصيتهم وتوسيع مداركهم، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على توفير فرص متكافئة لهؤلاء الطلاب في المشاركة بالفعاليات الوطنية الكبرى، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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