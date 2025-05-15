عمر فايد يرحب بالانتقال إلى النادي الأهلي

أكد مصدر مقرب من المدافع عمر فايد لاعب فريق فنربخشة التركي، ترحيبه بالانتقال إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال كريم رمزي في برنامج رقم 10 المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري: " تواصلنا مع مصدر مقرب من المدافع عمر فايد، وأكد أن اللاعب لن يعود إلى الدوري المصري إلا عن طريق بوابة النادي الأهلي".

وأضاف المصدر في تصريحاته لبرنامج رقم 10: " مستحيل عمر فايد يرجع الدوري المصري إلا لو للنادي الأهلي، اللاعب مرحب بفكرة اللعب مع الأهلي في كأس العالم للأندية".

وأكد المصدر أن عقد اللاعب مع فنربخشة مستمر لمدة موسمين ولا توجد أي شروط جزائية في عقده مع النادي التركي.

وأضاف: لا توجد أي شروط جزائية في عقد عمر فايد مع فنربخشة اللاعب لا يزال متبقيًا له موسمين في عقده مع الفريق.

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