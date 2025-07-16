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غدا، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة حول الذكاء الاصطناعي

مؤتمر كلية العلاج
مؤتمر كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، فيتو

تنظم كلية العلاج الطبيعي بـجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة أمل يوسف عميد الكلية، يومى 17 و18 من يوليو الجاري، المؤتمر الدولي الرابع والعشرين تحت عنوان "العلاج الطبيعي وجودة الحياة: الذكاء الاصطناعي والاستدامة الصحية"، بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين في مجال العلاج الطبيعي، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، من أجل تطوير مهنة العلاج الطبيعي بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية.

دمج وسائل الذكاء الاصطناعي في مهنة العلاج الطبيعي

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على مستجدات دمج التكنولوجيا ووسائل الذكاء الاصطناعي في الممارسة الحالية والمستقبلية لمهنة العلاج الطبيعي، وإبراز دور العلاج الطبيعي في تحقيق الاستدامة الصحية في المجتمع وتحسين جودة الحياة تحقيقا لرؤية مصر 2030، ودمج القواعد الاسترشادية للتغذية مع برامج العلاج الطبيعي للإصابات والجراحات المختلفة، وتعزيز المعرفة والمهارات العلمية والعملية لأخصائي العلاج الطبيعي من خلال تبادل الخبرات مع الكوادر والخبراء الدوليين فى تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة والمستحدثة.

وأضاف أن المؤتمر يُسلط الضوء كذلك على أحدث التوصيات العلمية والعملية فى تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة من خلال عرض ومناقشة أفضل الأبحاث المشاركة فى المؤتمر، وتشجيع أخصائي العلاج الطبيعي على ممارسة المهنة القائمة على الأدلة فى تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة.

ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتعزيز التواصل العلمي بين المتخصصين محليًا وعالميًا، وتوفير منصة لتبادل الخبرات والأفكار الجديدة في علوم العلاج الطبيعي، لافتًأ إلى أن  المؤتمر يُجسد توجهات الدولة المصرية نحو استثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الصحية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أمل يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي: إن المؤتمر تم اعتماده من المجلس الصحى المصرى بما يعادل 18 نقطة تحسب من النقاط اللازمة للسماح بمزاولة المهنة وتجديدها، وبنك المعرفة المصرى يصدر مجلة متخصصة للمؤتمر  سنويًا.

وأضافت أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور المهمة من بينها دمج التكنولوجيا ووسائل الذكاء الاصطناعي في التقييم والعلاج في تخصصات العلاج الطبيعي المختلفة، والتغذية العلاجية للمرضى بالتناغم مع برامج العلاج الطبيعى للإصابات والجراحات المختلفة، وممارسة العلاج الطبيعي القائمة على وسائل التقييم الموضوعية المستحدثة، والمستجدات في دور العلاج الطبيعي لاضطرابات وجراحات الوجه والفكين، ودور العلاج الطبيعي في التغلب على اضطرابات الجلد والحروق، وأحدث طرق العلاج الطبيعي في تقييم وعلاج إضطرابات وجراحات الجهاز العضلى الحركي، ودور العلاج الطبيعي في تعزيز رعاية صحة المرأة.

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