صيانة أعمدة الإنارة بطريق "الدلنجات – كوم حمادة" في البحيرة

استجاب ديوان عام المحافظة بالبحيرة، تحت قيادة الدكتورة جاكلين عازر محافظ الإقليم، لشكوى أهالي مركز الدلنجات بشأن عدم إنارة طريق "الدلنجات – كوم حمادة" بدءا من سيدي حمد، والتي تشكل خطرًا على المارة والسائقين وتهدد بوقوع الحوادث.

البدء في أعمال الصيانة العاجلة

وتواصل المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة على الفور مع كافة الجهات المعنية، وتم الدفع بفرق فنية من شركة الكهرباء لمعاينة الوضع على الطبيعة والبدء في أعمال الصيانة العاجلة لأعمدة الإنارة بطول الطريق، مع الالتزام التام بالتعليمات الواردة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطنين وتحقيق التوازن بين كفاءة الخدمة والضوابط العامة لاستهلاك الطاقة.

التفاعل الميداني والفوري مع شكاوى المواطنين

ويأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، التي تؤكد دائمًا على ضرورة التفاعل الميداني والفوري مع شكاوى المواطنين، مع تكثيف جهود فرق المتابعة والصيانة لتحسين جودة الخدمات، خاصة في المناطق الريفية والمحاور الحيوية، بما يسهم في توفير بيئة آمنة وسليمة للمواطنين، ويعكس استجابة فعالة لمطالبهم اليومية، وتجدد المحافظة دعوتها لجميع المواطنين بضرورة التفاعل مع القنوات الرسمية للإبلاغ عن أي مشكلات أو شكاوى، مؤكدة أن فرق العمل والرصد الميداني تتابع بشكل مستمر لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الحلول المناسبة في أقرب وقت.

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