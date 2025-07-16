الأربعاء 16 يوليو 2025
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محافظات

تحصين 119 ألف رأس ماشية بالبحيرة

الطب البيطري بالبحيرة
الطب البيطري بالبحيرة

واصلت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم فعاليات الحملة القومية الثانية لعام 2025 م لتحصين الماشية من الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز  ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تنمية الثروة الحيوانية وتعزيز إجراءات الوقاية من الأمراض الوبائية.

فرق التحصين التابعة لكافة إدارات

وشهدت الحملة بالبحيرة، تحصين 28506 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ليصل بذلك إجمالي ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن إلى 119 ألف و369 رأس، من خلال فرق التحصين التابعة لكافة إدارات الطب البيطري على مستوى المحافظة.

تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي

وأكدت محافظ البحيرة، أهمية التحصينات الدورية كوسيلة فعّالة لحماية الثروة الحيوانية، مشددة على ضرورة تكثيف حملات التوعية والإرشاد لمربي الماشية لتعريفهم بخطورة الأمراض الوبائية وأهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه، مناشدة محافظة البحيرة المواطنين التعاون الكامل مع اللجان البيطرية لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في الحفاظ على سلامة الماشية، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

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