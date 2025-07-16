النيابة تطلب تقرير السلامة المهنية حول انفجار ضاغط هواء داخل محطة وقود بالظاهر

أمرت نيابة الظاهر بانتداب المعم الجنائي لمعاينة محظة وقود انفجر فيها ضاغط هواء في شارع رمسيس بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، وهرعت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث لبيان الاسباب وامرت باغلاق المكان لحين التاكد من سلامته المهنية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بانفجار ضاغط هواء داخل محطة وقود بشارع رمسيس وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة

وبالفحص تبين انفجار ضاغط الهواء اثناء القيام باداء بعض الاعمال، ولم يسفر عن وقوع اية اصابات

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي امرت باستدعاء مالك المحطة والعاملين لسماع اقوالهم والتحفظ علي ضاغط الهواء وارساله الي الادلة الجنائية.

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