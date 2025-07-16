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رياضة

مهرجان أهداف للمصري في شباك كابسي

المصري وكابسي
المصري وكابسي

 

فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، على نظيره  كابسي - أحد أندية القسم الثالث ببورسعيد - بسبعة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح اليوم الأربعاء على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

مباراة المصري، وكابسي


انتهى الشوط الأول بتقدم المصري البورسعيدي  بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومنذر طمين في الدقيقتين الخامسة عشر والحادية والعشرين.

 

 


وفي الشوط الثاني، أضاف أحمد علي عامر الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة قبل أن يحرز كريم بامبو الهدف الرابع في الدقيقة العاشرة،  وأحرز كابسي هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة الخامسة عشر، وعقب هدف كابسي يواصل المصري ضغطه وينجح أحمد أيمن منصور في إضافة الهدف الخامس في الدقيقة الخامسة والعشرين، فيما أضاف حسين فيصل الهدفين السادس والسابع على الترتيب في الدقيقتين السابعة والعشرين والرابعة والثلاثين لتنتهي المباراة بفوز المصري بسبعة أهداف مقابل هدف واحد.
مثل المصري خلال الشوط الأول: عصام ثروت لحراسة المرمى، أحمد عيد، باهر المحمدي، محمد هاشم،  عمرو سعداوي لخط الظهر، محمد مخلوف،  محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط يتقدمهما الثلاثي عبد الرحيم دغموم،  عمر الساعي، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.
وفي الشوط الثاني دفع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري بتشكيل مكون من: محمود حمدي لحراسة المرمى،  كريم العراقي، محمد هاشم، أحمد أيمن منصور،  خالد صبحي لخط الظهر، أحمد علي عامر،  الناشئ محمود أشرف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط،  أحمد القرموطي،  حسين فيصل، حسن علي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد كريم بامبو. 
وشهد الشوط الثاني الدفع بكل من الناشئ عبد الوهاب نادر،  الناشئ حسام حسن، زياد فرج، أحمد فؤاد.

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المصري المصري وكابسي المصري البورسعيدي مباراة المصري وكابسي

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