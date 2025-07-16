الأربعاء 16 يوليو 2025
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أخبار مصر

وزيرا التضامن والزراعة يبحثان إقامة معرض دائم لـ"ديارنا"

وزيرا التضامن الاجتماعي
وزيرا التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي
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التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وتناول اللقاء بحث تعزيز أوجه التعاون بين الوزارتين، خاصة أن هناك فرصا للتعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات، لاسيما التعاون في مشروعات تخصص للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، تضمن تمكين الفئات الأولى بالرعاية اقتصاديًا.

كما تم مناقشة الشراكة بين الوزارتين في إقامة أول معرض دائم لـ" ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"، يساهم في تعزيز التنمية الريفية ودعم المرأة الريفية ومشروعاتها الصغيرة والمتوسطة، والترويج لمنتجاتها الحرفية والزراعية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحقيق التمكين الاقتصادي لها، ورفع مستوى معيشتها، بما يساهم أيضا في الحفاظ على التراث الزراعي والريفي المصري، وقيمته التاريخية.

واستعرض اللقاء أيضا سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لدعم المرأة الريفية، وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة، خاصة أن الوزارتين يتشاركان في العمل في الريف المصري، وهناك فرص مثالية للتعاون بين الجانبين مما يساهم في خلق فرص تنموية في ريف مصر.

وحضر اللقاء رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، والمهندس مجدي عبد الله المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الزراعة.

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دعم وتمكين المرأة وزيرا التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي وزيرة التضامن الاجتماعي

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