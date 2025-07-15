وزير الزراعة: إنتاج القمح المحلي تجاوز 9.5 مليون طن ونقترب من الاكتفاء الذاتي في الخبز المدعم

كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير معه، والتي تضمنت التوسع الأفقي في الزراعة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء في ظل التحديات العالمية الناجمة عن الحروب والصراعات، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد.

مخزون استراتيجي آمن من السلع

وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية TeN، أوضح فاروق أن مصر تمتلك حاليًا مخزونًا استراتيجيًا آمنًا من السلع بفضل التنسيق بين وزارة الزراعة وجهاز "مستقبل مصر"، مشيرًا إلى أنه تم تجهيز 2.2 مليون فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة، و500 ألف فدان في سيناء، بما يدعم خطة الدولة للتوسع الزراعي ومواجهة تقلبات السوق العالمي.

محور الأمن الغذائي: التوسع، التصدير، وتحسين السلالات

وأكد وزير الزراعة أن من بين التوجيهات الرئاسية أيضًا تحسين السلالات الحيوانية من خلال استيراد سلالات عالية الإنتاج، التركيز على ملف التصدير الزراعي لتعزيز العائدات ودعم الاقتصاد الوطني، دعم الشراكة مع القطاع الخاص عبر تسهيلات حكومية وإعفاءات لتهيئة مناخ استثماري مستقر.

الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز وإنتاج القمح المحلي

كما أشار إلى أن إنتاج القمح المحلي تجاوز 9.5 مليون طن هذا العام، مقارنة باستهلاك يبلغ 8.5 مليون طن، وهو ما يضع مصر على أعتاب الاكتفاء الذاتي من رغيف الخبز المدعم.

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