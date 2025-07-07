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بعد زيادته لـ 900 جنيه، خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة

خطوات استعلام تكافل
خطوات استعلام تكافل وكرامة، فيتو
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استعلام تكافل وكرامة، يترقب الملايين من المستفيدين من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة صرف معاش شهر يوليو بالزيادة الجديد ويزداد البحث عن خطوات استعلام تكافل وكرامة 

ومن خلال السطور التالية نستعرض تفاصيل، خطوات استعلام تكافل وكرامة 

وكشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي أنه سيتم زيادة الدعم النقدى المخصص للأسر الأولى بالرعاية من خلال برنامج تكافل وكرامة إلى 900 جنيه اعتبارا من شهر يوليو الجاري.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم صرف مستحقات الشهر للفئات المستفيدة فى منتصف يوليو 2025 مؤكدة أن تمويل البرنامج تضاعف 11 مرة منذ إطلاقه. 

خطوات استعلام تكافل وكرامة 

وبشأن خطوات استعلام تكافل وكرامة ، يكون عبر عدة خطوات أبرزها ما يلي:

- الدخول على هذا الرابط  للاستعلام عن القبول بالبرنامج أو لمعرفة سبب الإيقاف أو الرفض، كما يمكن من خلال الرابط تقديم الشكوى والتظلم،

ـ الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي وذلك من خلال الرابط هنا 

الدخول على برنامج «تكافل وكرامة» والضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يظهر رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي بمجرد الضغط على أيقونة «استعلم عن نتيجتك».

- يكتب المستعلم الرقم القومي المكون من 14 رقما في الجزء المخصص للاستعلام.

ظهور نتيجة الاستعلام للمواطن المستفيد، وتظهر له البيانات التالية:

- نوع البطاقة سواء كانت «تكافل» أو «كرامة».

- تظهر حالة البطاقة سواء كانت سارية أو جرى إيقافها، وفي حالة سريانها يظهر المبلغ المستحق.

- يظهر اسم المواطن والرقم القومي الخاص به.

- عند الاستعلام  من خلال رابط وخطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي، تظهر المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

وتستعرض "فيتو" المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على المعاش وهي كالتالي:

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي وذلك للأفراد من 18 سنة فأكثر.

خطوات استعلام تكافل وكرامة، فيتو
خطوات استعلام تكافل وكرامة، فيتو

 

صور قسيمة الزواج للمتزوجين أو الطلاق للمطلق والمطلقة.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة.

(شهادة كمبيوتر) للأفراد الأقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًّا.

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