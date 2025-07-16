ذكرى رحيل راقصة الهوانم زينات علوي.. رفضت الزواج بسبب والدها.. برعت في التحطيب بالعصا.. وتوفيت بعد معاناة مع الفقر والمرض

زينات علوي، من أشهر راقصات الزمن الجميل، شخصية متفردة في الأداء، شاركت في أغلب الأفلام زمن الأبيض والأسود في الخمسينات والستينات، رحلت في مثل هذا اليوم 16 يوليو عام 1988 سميت براقصة الهوانم، عاشت حياة هادئة دون صخب، اهتمت بالرقص أكثر من التمثيل، رقصاتها مميزة دون ابتذال، عانت الوحدة في حياتها ورحلت في مثل هذا اليوم عام 19882.



أطلق النقاد والجمهور على زينات علوي ألقابا متعددة منها راقصة الهوانم، اللقب الذي أطلقته عليها رفيقتها الراقصة تحية كاريوكا التي قالت عنها إنها ترقص بشياكة دون ابتذال، ولقبها النقاد بالراقصة الملتزمة في سلوكها وفي علاقتها بالآخرين، ولقبها زملاؤها الفنانون بـ"زينات قلب الأسد" لشجاعتها في نصرة المظلوم والدفاع عنه، حتى إنها طالبت بإنشاء نقابة للراقصات لحمايتهن.

من الذي لا يحترم زينات



يحكي الكاتب أنيس منصور في مقال له بعنوان “من الذي لا يحترم زينات علوي؟ ” فيقول: زينات علوي هي أحسن راقصة مصرية بعد كاريوكا، لأن أداءها سهل وجميل ولا تتبذل في حركاتها، الأهم من كل ذلك موقفها النبيل من عدد من الصحافيين والكتاب الذين فصلهم الرئيس عبد الناصر.

زينات علوى

ولدت زينات علوي عام 1930 بالإسكندرية، من أسرة فقيرة، حصلت على دبلوم التمريض من الهلال الأحمر، وبسبب قسوة والدها الذي كان يكره البنات تركت منزلها وهي صغيرة وجاءت إلى القاهرة وهي في السادسة عشر من عمرها، وعملت ممرضة بمستشفى الحميات بالعباسية، وبعد فصلها من المستشفى بسبب تقليدها رقص تحية كاريوكا أمام زميلاتها بالمستشفى، بحثت عن عمل آخر واختارت بالتحديد شارع عماد الدين حتى وجدت وظيفة في شباك التذاكر بأحد الملاهي حتى جاءت فرصتها الحقيقية، عندما تغيبت إحدى الراقصات عن الحضور إلى الملهى، فتطوعت هي بالرقص بدلًا منها، لتصبح بعدها الراقصة الأولى بالملهى، تنقلت بعدها بين الفرق كفرقة محمود شكوكو وبديعة مصابني وغيرها.

شخصية غير اجتماعية



كانت زينات علوي رغم شهرتها الكبيرة شخصية غير اجتماعية فلم تتزوج طوال حياتها، ورفضت الرجال بسبب ما تعرضت له على يد أبيها، فكانت قسوة الأب على جسدها الضعيف بالضرب، وعدم فهمه لطبيعه مشاعرها وطموحاتها سببا في الهروب من منزل أسرتها، وعاشت بمفردها دون أصدقاء ولا أقارب حتى يوم مماتها، أحبها عبد السلام النابلسي ورفضت الزواج منه، لم تكن من رواد السهرات والشلل والأصدقاء، الأمر الذي قلل فرصها في الظهور السينمائي، من حيث عرض النصوص والأدوار عليها، مثل مثيلاتها من راقصات جيلها نعمت مختار وتحية كاريوكا وسامية جمال.



وانضمت زينات علوي في بدايتها إلى فرقة شكوكو كراقصة، ثم عملت في فرقة بديعة مصابني ولفتت الأنظار اليها، وبرعت في رقص التحطيب بالعصا والرقص الكلاسيكي وأشهر رقصاتها في فيلم " الزوجة 13 " على أغنية " كنت فين يا علي "، واهتمت بالرقص أكثر من التمثيل وهذا سبب قلة أدوارها.

الراقصة زينات علوى



اتجهت زينات علوي إلى التمثيل وكان أول أفلامها " شباك حبيبي" عام 1951 لتنطلق كراقصة وممثلة في بعض الأفلام منها: نشال رغم أنفه، الزوج العازب، الزوجة 13،الذي اشتهرت فيه بالرقص بالعصا على أغنية كنت فين يا على، عندما نحب، الأرملة الطروب، طريق الأمل، عبيد الجسد، ريا وسكينة، نهارك سعيد، رنة خلخال، ريا وسكينة، الناس مقامات، إسماعيل يس في الأسطول، كابتن مصر، لمين هواك، ودعت حبك، العيلة الكريمة، فاعل خير، ويعد فيلم «السراب» آخر الأعمال التي شاركت فيها الراقصة زينات علوي عام 1970، مع ماجدة، ونور الشريف عن قصة للأديب نجيب محفوظ.

رحيل بعد المعاناة

عانت الراقصة زينات علوى من المرض والفقر في أواخر حياتها وعاشت في حزن وبؤس بعد أن باعت أثاث منزلها، حتى رحلت وحيدة فى بيتها عام 1988 وهي في الثامنة والخمسين من عمرها إثر أصابتها بأزمة قلبية حادة بسبب إفراطها في الخمر والسجائر دون أن يشعر بها أحد ثلاثة أيام حيث اكتشفت خادمتها - التي رفضت تركها رغم ضيق أحوالها المادية - الأمر بالمصادفة الشديدة عندما أصرت على اقتحام المنزل بعد أن ارتابت في غيابها المفاجئ عن المنزل دون أن تخبرها كما اعتادت.

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