نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة الجيزة

نتيجة الثانوية العامة الجيزة 2025، بدأ عدد كبير من طلاب وأولياء أمور محافظة الجيزة في البحث عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.

نتيجة الثانوية العامة الجيزة 2025

وتساءل طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة عن نتيجة الثانوية العامة الجيزة 2025، وكيفية الحصول علي نتائج شهادة الصف الثالث الثانوي العام برقم الجلوس فور اعتماد النتيجة من قبل وزير التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2025

وتستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القادمة لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 الرسمي بمحافظة الجيزة وبجميع محافظات الجمهورية من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، بعد انتهاء عملية التصحيح ورصد الدرجات واعتمادها رسميا.

ومن جانبه كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، توضيحًا مهمًّا وعاجلًا بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025 وموعد ظهورها.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025

وقال متحدث وزارة التربية والتعليم: “أرجو عدم الانسياق خلف أي منشورات تدعي تحديد موعد للنتيجة أو تتكلم عن مؤشرات نجاح، أي تفاصيل لن نبخل بإعلانها فورًا عشان نطمن ولادنا، تابعوا المصادر الرسمية فقط”.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

وكشف مصدر بوزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم بعد تحديد موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، وأنه سيتم تحديد الموعد بعد انتهاء عمليات تصحيح أوراق إجابات الطلاب ورصد الدرجات، مؤكدا أنه لم يتم تحديد موعد النتيجة ولكن من المتوقع أن تظهر نهاية شهر يوليو الحالي أو أول أغسطس كحد أقصي.

مجموع درجات مواد الثانوية العامة 2025 النظام الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “في نتيجة الثانوية العامة 2025، سيكون مجموع الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد من 320 درجة، والمواد المضافة للمجموع بشعبة علمي علوم تشمل (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء)، أما المواد المضافة للمجموع بشعبة علمي رياضة (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والرياضيات، والكيمياء، والفيزياء)، بينما المواد المضافة للمجموع بشعبة أدبي هي (اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والجغرافيا، والإحصاء)، ومجموع درجات الثانوية العامة 2025 النظام القديم هو 410 درجة موزعين على المواد حسب درجة كل مادة، وتكون درجة النجاح هو حصول الطالب على 50% من المجموع الكلي".

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025

وفيما يلي توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2025 النظام القديم

اللغة العربية: 80 درجة

اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

الفيزياء 60 درجة

الكيمياء 60 درجة

الأحياء 60 درجة

التاريخ 60 درجة

الجيولوجيا ولعلوم البيئية 60 درجة

الديناميكا 30 درجة

الاستاتيكا 30 درجة

التفاضل والتكامل 30 درجة

علم النفس والاجتماع 60 درجة

الفلسفة والمنطق 60 درجة

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024

الدخول على الرابط: قم بزيارة الرابط التالي: من هنـــــا

البحث عن بوابة الثانوية العامة: ستجد على الصفحة الرئيسية للموقع بوابة خاصة بنتائج الثانوية العامة، انقر عليها. من هنــا (الرابط سيعمل مباشرة بعد إعلان النتائج)

إدخال رقم الجلوس: في الحقل المخصص، قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك بدقة.

الضغط على زر "عرض النتيجة": بمجرد التأكد من صحة رقم الجلوس، اضغط على زر "عرض النتيجة" أو أي زر مشابه.

الاطلاع على النتيجة: ستظهر لك النتيجة فور إدخال البيانات بشكل صحيح، والتي تتضمن درجاتك في جميع المواد والمجموع الكلي.

رابط مباشر لنتيجة الثانوية العامة 2024

وتسهيلًا على الطلاب، وفرت وزارة التربية والتعليم خدمة إلكترونية للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2024، يمكن للطلاب الآن معرفة نتائجهم مباشرة فور إعلانها رسميا من خلال زيارة الرابط التالي: اضغط هنا باستخدام رقم الجلوس فقط.

روابط سهلة وسريعة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة

موقع فيتو: ستوفر بوابة فيتو رابطًا مباشرًا للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، مما يتيح للطلاب الحصول عليها بسهولة ويسر.

موقع وزارة التربية والتعليم: يمكن للطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة باستخدام رقم الجلوس.

مركز المعلومات: سيتيح مركز المعلومات التابع للوزارة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة.

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