الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الصحة يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون بين البلدين

د. خالد عبد الغفار
د. خالد عبد الغفار ووزير الصحة الإيطالي، فيتو

التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، نظيره الإيطالي البروفيسور أورازيو سكيلاتشي، خلال زيارته لدولة إيطاليا، لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات الصحية ذات الاهتمام المشترك.

تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القطاع الصحي

حضر اللقاء السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، وذلك في إطار حرص الجانبين المصري والإيطالي، على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير القطاع الصحي لخدمة المواطنين في البلدين.

وأفاد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون مع مجموعة مستشفيات «سان دوناتو» الإيطالية، لتبادل الخبرات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، كما شهد اللقاء مناقشة خطط لتدريب الكوادر الطبية والتمريضية المصرية في إيطاليا، مع التركيز على تخصصات مثل علاج الحروق، وزراعة الأعضاء، وزراعة النخاع، إلى جانب الأبحاث والتجارب السريرية في مراكز الأبحاث الإيطالية.

تصدير المنتجات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية

وأضاف «عبد الغفار» أن الاجتماع تضمن استعراض التعاون مع مركز «Gemelli IRCCS» الإيطالي المتميز في العلاج الإشعاعي للأورام وزراعة الأعضاء، ومستشفى «بيمبينو جيزو» لعلاج أورام الأطفال، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز التعاون في الصناعات الدوائية، وتصدير المنتجات الطبية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في إنتاج أدوية الأمراض النادرة، كما تم بحث إمكانية عقد شراكات بين الجامعات المصرية والإيطالية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 

الصحة: حملة "100 يوم صحة" تقدم خدماتها بالمجان للمصريين والأجانب

الصحة تخصص 56 مركزًا موزعين على المحافظات لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة


وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تابع ما تم إنجازه منذ الاجتماع الثنائي الأخير بين الوزيرين في جنيف، على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي تناول التعاون في مجالات التدريب الطبي، صناعة الأدوية والأجهزة الطبية، والأمراض غير المعدية، ومقاومة مضادات الميكروبات، وتكنولوجيا الرعاية الصحية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدواء المصري الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الصناعات الدوائية الصحة والسكان بسام راضي سفير مصر في ايطاليا سفير مصر في ايطاليا وزارة الصحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة من "أوتريفين" لعلاج نزلات البرد

مستشفى زايد التخصصي ينجح في استئصال ورم سرطاني في القولون بالمنظار

إطلاق فعاليات حملة «100 يوم صحة» للعام الثالث في جميع المحافظات

آخر موعد لسحب الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات

الصحة تخصص 56 مركزًا موزعين على المحافظات لعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة

عبد الغفار يستقبل وفد الصحة العالمية لتجديد الاعتماد الدولي لهيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء: رصد أكثر من 17 مليون عبوة دوائية منتهية الصلاحية

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

وطفلة أخرى تصارع الموت، وفاة الضحية الخامسة بعد ساعات من وفاة أشقائها الـ 4 بمرض غامض بالمنيا

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية