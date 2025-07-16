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أخبار مصر

هيئة الدواء: تداول عبوات غير معتمدة من علاج للسرطان

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أصدرت هيئة الدواء المصرية خطاب توعية بشأن تداول عبوات غير معتمدة من المستحضر الدوائي GLIVEC FCT 400MG، تحمل رقم التشغيلة GK9150 وذلك بناءً على إفادة الشركة المالكة للمستحضر، والتي أكدت أن التشغيلات الواردة مجهولة المصدر.

دواء جليفيك لمرضى السرطان 

وأكدت الهيئة أنه لم يتم رصد هذه العبوات من خلال مفتشيها حتى تاريخه، مشيرة إلى استمرار المتابعة الدقيقة لصنف المستحضر المذكور ضمن إجراءاتها الرقابية.

ويستخدم دواء جليفيك 400 مجم لمرضى سرطان الدم

تحذير هيئة الدواء للمرضي 

وأهابت هيئة الدواء المصرية بالمواطنين الالتزام بالنصائح التالية:

الامتناع عن شراء الأدوية من مصادر غير مرخصة، خاصة عبر الإنترنت.

التأكد من شراء المستحضرات الصيدلية الحاصلة على ترخيص من هيئة الدواء المصرية، ومن خلال الصيدليات والمنافذ المعتمدة فقط.

في حال الاشتباه في أي عبوة دوائية، يرجى الرجوع إلى الصيدلي المختص أو الاتصال الفوري بالخط الساخن للهيئة 15301.

كما يمكن الإبلاغ عن أي شكاوى من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية.

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