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رياضة

الزمالك يسعى لإقناع صانع ألعابه بالانتقال للدوري التونسي

أحمد الجفالي
أحمد الجفالي

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مع أحمد الجفالي صانع ألعاب الفريق مساء اليوم الأربعاء من أجل حسم موقفه ومطالبته بالموافقة علي الانتقال لنادي الأفريقي التونسي. 

وأعلن نادي الزمالك رسميا، عن التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا لمدة أربعة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

شيكو بانزا 

ووقع اللاعب على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع النادي البرتغالي.

تأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

مهدي سليمان ينضم رسميا إلى الزمالك 

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع مهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ووقع مهدي سليمان على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع الحارس.


 

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أحمد الجفالي الانتقالات الصيفية الحالية المدير الرياضي مسئولو نادي الزمالك

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