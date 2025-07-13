أيمن عاشور: التعاون المصري الإيطالي نموذج ناجح في ربط البحث العلمي بالتنمية

نظمت السفارة الإيطالية بالقاهرة بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، ورشة عمل بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين وممثلي الجامعات والمراكز البحثية من البلدين، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة واستعراض إنجازات التعاون المشترك، في إطار مرور خمسين عامًا على توقيع اتفاقية التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا.

خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن التعاون العلمي والتكنولوجي بين مصر وإيطاليا يُعد نموذجًا متميزًا للشراكة الثنائية الفاعلة، مشيرًا إلى حرص الدولة المصرية على تعميق التعاون الدولي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتدويل المؤسسات الأكاديمية، وتعزيز الابتكار وربط البحث العلمي بالصناعة، دعمًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأضاف أن الاحتفال بمرور نصف قرن على اتفاقية التعاون يعكس نجاح التجربة المشتركة، ويُبرز ما تحقق من نتائج ملموسة في مشروعات بحثية ذات صلة بأولويات التنمية في البلدين.

افتُتحت فعاليات اليوم بكلمات لكل من المستشار جوزيبي باباليا، رئيس الشؤون الاقتصادية والعلمية والثقافية لإيطاليا في مصر، والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي للهيئة موضحًا خلال كلمته أن البرنامج التنفيذي المصري الإيطالي مثّل خلال العقود الماضية أحد أنجح نماذج التعاون الثنائي، وأسهم في دعم مشروعات بحثية مشتركة في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه والمدن الذكية وحماية التراث الثقافي، وأضاف أن الهيئة مستمرة في دعم هذا التعاون ليشمل المزيد من التخصصات ذات الأولوية، وتوفير فرص أكبر لتبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين من الجانبين، بما يسهم في تعزيز تنافسية البحث العلمي المصري على المستوى الدولي.

كما تضمنت عرضًا لعدد من الرسائل المصورة من شخصيات دولية بارزة، من بينها معالي ناصر كامل، الأمين العام لاتحاد البحر المتوسط، والبروفيسور أنجيلو ريكابوني، رئيس مؤسسة PRIMA، وماريا كريستينا بيديكيو، رئيسة الوكالة الإيطالية لتعزيز البحث الأوروبي (APRE).

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: "من الرؤية إلى الأثر: الركائز الاستراتيجية لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، وافتتحت بكلمة رئيسية قدّمتها دكتورة شيماء لازم مسؤول برنامج التعاون المصري الإيطالي بالهيئة، حيث استعرضت سبل تعزيز البحث العلمي المصري من خلال الشراكات والمبادرات متعددة الأطراف، وأبرز محاور التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي ضمن البرنامج التنفيذي ٢٠٢٤–٢٠٢٦.

وتضمنت فعاليات اليوم عرضًا للمشروعات البحثية الجارية في مجالات إدارة المياه والزراعة وتكنولوجيا الغذاء، وعلوم وهندسة المواد، والطاقة المتجددة والمستدامة، والتقنيات الحديثة المطبقة على التراث الثقافي والطبيعي، حيث قدم عدد من الباحثين المصريين عرضًا لنتائج أبحاثهم وتطبيقاتها.

أما الجلسة الثانية، فركزت على مناقشة فرص التعاون في مجالات التعليم الدولي، ونقل التكنولوجيا، والتكامل بين البحث العلمي والصناعة، بمشاركة جامعات إيطالية منها ترييست، ماركي بوليتكنيك، بيغاسو، وكالابريا، إلى جانب عدد من المؤسسات الصناعية مثل ليوناردو سبيس، وشركة إيني، وجامعة السويدي للتكنولوجيا.

واختُتمت الورشة بجلسة نقاشية تناولت آفاق التعاون المستقبلي في ضوء اتفاقية التعاون العلمي وخطة "ماتي"، والعلاقات المصرية الإيطالية في سياق السياسات البحثية للاتحاد الأوروبي، وتدويل البحث والتعليم في مصر. كما تضمن البرنامج معرضًا بعنوان "التراث والتقنيات الجديدة"، سلط الضوء على دور البعثات الأثرية في دعم التعاون العلمي المصري الإيطالي، بمشاركة البروفيسور علي عبد الحليم علي، المدير العام للمتحف المصري بالقاهرة، والبروفيسور ج. تشيشيري، مدير المركز الأثري الإيطالي.

وشهدت الفعالية حضور الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندسة مروة علاء، مدير إدارة البرامج البحثية بهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.