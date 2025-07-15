رئيس جامعة حلوان: ثورتا 30 يونيو و23 يوليو شاهدان على إرادة المصريين وقدرتهم في رسم مسارهم بحرية نحو المستقبل

في أجواء مفعمة بالحماس والانتماء الوطني، نظّمت جامعة حلوان احتفالية كبرى بذكرى ثورتي ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو، وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واللواء أركان حرب سمير عبد الغني، بالتعاون بين الإدارة العامة لرعاية الطلاب، إدارة التربية العسكرية، ومجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

احتفالية وطنية بجامعة حلوان تخليدًا لذكرى٣٠ يونيو و٢٣ يوليو

وشارك في الاحتفالية قيادات جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد أبو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، والعقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وعدد من الشخصيات العامة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد، الأستاذة نشوة علي مصطفى مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.

ومع انطلاق فعاليات الحفل عرضت إدارة التربية العسكرية فيلم تسجيلي عن ثورة 30 يونيو واللحظات الفارقة في تاريخ مصر الحديث، حيث خرج ملايين المصريين في عام 2013 مطالبين بإنهاء حكم جماعة الإخوان المسلمين واستعادة الهوية الوطنية.

وفي كلمته، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على دور القيادة السياسية في تحقيق الإنجازات، موجهًا التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده في بناء الجمهورية الجديدة، داعيًا الشباب لاستكمال مسيرة بناء الوطن والمحافظة على مكتسبات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه في هذا اليوم المشهود، نجتمع لنستعيد معًا ذاكرة وطنٍ لم يعرف يومًا الانكسار، وطنٌ صمد وتجاوز التحديات ليكتب تاريخه، وأشار أن ثورتا ٣٠ يونيو و٢٣ يوليو، ليستا فقط مناسبتين عابرتين، بل هما شاهدان على إرادة المصريين التي لا تلين، وعلى قدرتهم في رسم مسارهم الحر نحو مستقبل يستحقونه.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن ثورة ٢٣ يوليو جسدت حلم الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية، ورسّخت ٣٠ يونيو إرادة الشعب في الحفاظ على الهوية والدولة، ونحن في جامعة حلوان، نؤمن أن الشباب هم قلب الوطن النابض وأمله المتجدد، ومن هنا تأتي مسؤوليتنا في غرس القيم الوطنية في نفوسهم، وتنمية وعيهم بتاريخهم وأدوارهم المستقبلية، فهم بناة الغد، وروّاد التغيير الإيجابي.

الأمن القومي المصري في ظل التطورات الإقليمية

وقدم اللواء أركان حرب سمير عبد الغني محاضرة عن الأمن القومي المصري في ظل التطورات الإقليمية، تحديات الحاضر واستراتيجيات المواجهة، ضرورة التسلح بالوعي ومواجهة الشائعات، استراتيجية الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب

ومحاربة التطرف ونشر خطاب ديني معتدل وبناء وعي الأجيال، كذلك تطرق للحديث عن بعض الأحداث العربية والعالمية وكيفية التعامل مع هذه الأحداث.

كما وجه يوسف أحمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة، كلمة دعا فيها الطلاب إلى استلهام روح الثورة في حياتهم اليومية، من خلال الإصرار على النجاح والمشاركة الفعالة في بناء الوطن، مؤكدًا على أهمية الوحدة الوطنية والتكاتف في مواجهة التحديات، خاصة في ظل الظروف الراهنة.

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية موسيقية تحت إشراف المايسترو مي أبو شنب وكذلك غنائية وعروض استعراضية، إقامة معرض فني تحت إشراف الأستاذ أحمد يحي مدير إدارة النشاط الفني والثقافي، كما تم تقديم اسكتش مسرحي لطلبة كلية الآداب.

كذلك تضمنت الإحتفالية تكريم أسرة الشهيد العقيد أركان حرب عاصم محمد، تكريم اللواء أركان حرب سمير عبد الغني، وكذلك تكريم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والنواب، والعقيد عماد حمدي مدير إدارة التربية العسكرية، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة، ويوسف أحمد رئيس اتحاد الطلاب؛ تقديرًا لهم.

وشدد المشاركون في الاحتفالية على أهمية تعزيز الروح الوطنية في نفوس الشباب، باعتبارهم الطاقة الحقيقية نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.

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