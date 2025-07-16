وزير الخارجية: مصر ترفض كل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة للخيام فى جنوب غزة

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مجموعة من الاتصالات شملت كلا من عباس عراقجى وزير الخارجية الإيرانى، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ورافائيل جروسى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء ذلك بتوجيهات من رئيس الجمهورية لتكثيف الاتصالات لخفض التصعيد وحدة التوتر فى المنطقة.

استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني

وتناول الوزير عبد العاطى فى الاتصالات أهمية العمل على الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووى الايرانى، خاصة مع الاقتناع بأنه لا حلول عسكرية لهذا الملف وباقى الأزمات التى تتعرض لها المنطقة.

كما جرى خلال الاتصالات تبادل الأفكار والرؤى حول سبل خفض التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار بين ايران واسرائيل بشكل كامل، وضمان عدم تجدد الأعمال العدائية والدفع بالمسار السياسى والسلمى.

وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

ومن ناحية اخرى، تناول الاتصال مع ستيف ويتكوف الجهود المكثفة المبذولة حاليا للتوصل لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة والعمل على استدامته، وبما يدفع باتجاه إطلاق سراح مجموعة من الرهائن والاسرى مقابل وقف اطلاق النار وادخال المساعدات بدون عوائق وبشكل كاف فى ظل الأوضاع الكارثية فى القطاع.

وجدد الوزير عبد العاطى فى هذا السياق رفض مصر الكامل لكل الأفكار التى تتردد حول إنشاء مدينة للخيام فى جنوب قطاع غزة، أو إجراء أى تغيير ديموغرافي فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

عقد مؤتمر دولى فى مصر معنى بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار

كما تناول الوزير عبد العاطى الطرح المصرى الخاص بعقد مؤتمر دولى فى مصر معنى بالتعافي المبكر وإعادة الإعمار بعد التوصل لوقف إطلاق النار، بما يسهم فى تحقيق التعافى المبكر وبدء عملية اعادة إعمار القطاع وفقا للخطة العربية الإسلامية فى هذا الشأن.

ومن جانبه، ثمن ويتكوف الجهود المصرية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية لتعزير الامن والاستقرار فى المنطقة باعتبار مصر شريك رئيسى للولايات المتحدة فى هذا الشأن.

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