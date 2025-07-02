بسام راضي بمؤتمر "فاو"، السيسي أقام مشروعات زراعية غير مسبوقة بالعالم

أكد بسام راضي سفير مصر في روما فى كلمة مصر الرسمية أمام المؤتمر العالمى السنوى الـ ٤٤ لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تبنت سلسلة من المشروعات القومية الكبرى غير مسبوقة على مستوى العالم وفى زمن قياسي في مجال الزراعة والري والأمن الغذائى وزيادة الرقعة الزراعية، أحدثت تغييرا جذريا ونقلة نوعية هائلة فى مصر فى مجالات تنمية سلاسل القيمة الزراعية كأحد المحاور الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي، والنمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، خاصة في المناطق الريفية، وجذب الاستثمارات في جميع مراحل هذه السلاسل، بدايةً من الإنتاج الزراعي وحتى التصنيع، والتسويق، والتصدير بالإضافة إلى المشروعات القومية للتوسع الأفقي على مستوى كافة الرقعة الجغرافية لمصر مثل مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وتوشكى وسيناء وغيرها وتبنى برامج التحول الرقمي في الزراعة، والاستخدام المرشد للمياه من خلال تحديث نظم الري، مضيفًا ان تلك الإنجازات تأتي امتدادًا لتاريخ مصر العريق فى مجال الري والزراعة منذ فجر التاريخ.

مفهوم الأمن الغذائي العالمي

وأضاف بسام راضى أن تلك الجهود الوطنية الحثيثة تأتي اتساقًا مع مفهوم الأمن الغذائي العالمي، وذلك وفقًا للنص الأساسي الذي أنشئت على أساسه منظمة الفاو، وهو إمكانية كل البشر في كل الوقت الوصول المادي والاجتماعي والاقتصادي إلى أغذية كافية وآمنة ومغذية لتلبية احتياجاتهم الغذائية.

بنك الطعام المصري

يذكر ان منظمة الفاو أعلنت مؤخرًا فوز "بنك الطعام المصري" بالمركز الأول لجائزة الفاو السنوية بعد ان نجح البنك في الوصول إلى رقم قياسي في حجم الاستفادة بحوالي ٢٤ مليون مواطن وذلك من خلال تقديم مساعدات غذائية مباشرة وهو رقم قياسي عالمي في هذا المجال.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.