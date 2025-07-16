فحص وعلاج 1690 مواطنا خلال قافلة طبية بكفر الشيخ هلال (صور)

نظمت مديرية صحة الدقهلية قافلة طبية علاجية بقرية كفر الشيخ هلال التابعة لمركز ميت غمر، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية والعلاجية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن والقرى وتخفيفا عنهم، تحت رعاية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وجرى الكشف وعلاج 1690 مواطنا خلال القافلة الطبية المجانية بكفر الشيخ هلال.

وأكد محافظ الدقهلية استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في جميع مراكز وقرى المحافظة، وخاصة المناطق البعيدة وتوفير الخدمة الطبية والعلاجية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة، وقوافل العلاج المتكاملة.

شملت تخصصات مختلفة، ضمت 9 عيادات

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية والعلاجية المجانية استمرت على مدار يومين، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي منسق القوافل العلاجية، وشملت تخصصات مختلفة، ضمت 9 عيادات، قامت بالكشف على، 181 باطنة، 147 أطفال، 67 جراحة، 88 أسنان، 104 رمد، 85 نساء وتنمية أسرة، 197 جلدية، 198 عظام، 64 أنف وأذن.

كما أجرت القافلة 92 أشعة عادية وموجات صوتية، 187 كشف مبكر عن الضغط والسكر، و280 معمل الدم والطفيليات، وإحالة حالة للمستشفيات، وعلاج حالة على نفقة الدولة، إلى جانب عقد 46 ندوات تثقيفية، استفاد منها 640 مترددا على القافلة.

وناشد محمود كفاية أحد أبناء قرية كفر الشيخ هلال كل من محافظ الدقهلية ووكيل وزارة الصحة بتوفير عيادات خارجية داخل وحدة طب الأسرة لتقديم الخدمة الطبية لأهالي القرية.

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