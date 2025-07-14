صحة الدقهلية تتفقد مستشفى نبروه وتوجه برفع كفاءة أقسام الاستقبال والنساء والأشعة (صور)

قامت لجنة موسعة من إدارة الطب العلاجي في صحة الدقهلية، برئاسة الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي، بالمرور على مستشفى نبروه المركزي، للوقوف على مستوى الخدمة الطبية المقدمة في مختلف الأقسام.

لجنة موسعة تتفقد "نبروه المركزي" وتوجه برفع كفاءة الاستقبال والنساء والأشعة

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتعليمات الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة بـالدقهلية، بضرورة المتابعة الدورية وتكثيف المرور الإشرافي لضمان جودة الخدمات وسرعة تلافي أية ملاحظات تؤثر على رضا المرضى.

تكثيف التواجد الإشرافي

شملت جولة اللجنة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، الحضّانات، الأشعة، العناية العامة، العناية القلبية، العيادات الخارجية، والصيدليات. حيث تم التوجيه بتكثيف التواجد الإشرافي في فترات العمل المسائية، وزيادة القوة البشرية بقسم الاستقبال، بما يسهم في تحسين سرعة الاستجابة وتقليل أوقات الانتظار.

رفع مؤشرات الأداء بقسمي النساء

ووجه وكيل الطب العلاجى خلال جولته بضرورة رفع مؤشرات الأداء بقسمي النساء والأشعة، وتفعيل منظومة الأرقام بالعيادات الخارجية بما يضمن انتظام سير العمل وتنظيم عملية دخول المرضى.

منظومة المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى

كما تابعت اللجنة منظومة المستلزمات الطبية والأدوية بالمستشفى، مشددة على توفير النواقص في أسرع وقت ممكن، مع مراجعة شاملة لطلبات الإمداد لضمان توافر كافة الأصناف الحيوية.

واختُتمت الزيارة بعقد اجتماع مع إدارة المستشفى لمراجعة خطة العمل الخاصة بتلافي السلبيات والملاحظات التي رصدتها اللجنة، على أن يتم عرض تقرير بالإجراءات التصحيحية خلال أسبوعين من تاريخ الزيارة.

الجولات الميدانية مستمرة بجميع مستشفيات المحافظة

وأكد وكيل المديرية للطب العلاجي أن الجولات الميدانية مستمرة بجميع مستشفيات المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وكيل الوزارة، وبما يضمن تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين في مختلف المواقع.

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