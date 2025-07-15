الصحة: حملة "100 يوم صحة" تقدم خدماتها بالمجان للمصريين والأجانب

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة "100 يوم صحة" للعام الثالث على التوالي، وهي إحدى المبادرات الصحية الرئاسية التي تهدف إلى تقديم خدمات طبية شاملة للمواطنين والمقيمين من الأجانب، مجانًا ودون أي أعباء مالية على المستفيدين.

خدمات موسعة في كل المحافظات

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة” أن الحملة تشمل جميع أنواع الخدمات الصحية الأساسية، من بينها التطعيمات، الفحوصات، مبادرات الكشف المبكر، صرف الأدوية، والمتابعة الطبية، وتُنفذ على نطاق واسع في كافة محافظات الجمهورية.

وأضاف: "الحملة لا تقتصر على المصريين فقط، بل تستهدف أيضًا كل المقيمين على الأراضي المصرية من الجنسيات المختلفة، في إطار نهج الدولة الإنساني الشامل".

الحملة مجانية تمامًا

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن حملة 100 يوم صحة لا تُحمّل المواطن أي عبء مالي، حيث تتحمل الدولة كامل التكاليف من خلال موازنة وزارة الصحة، دعمًا لتوفير رعاية صحية كريمة لكل فئات المجتمع.

وأكد عبد الغفار أن استمرار الحملة للعام الثالث يعكس التزام القيادة السياسية بتوفير خدمات صحية مستدامة، ومواكبة التطورات الصحية العالمية، مضيفًا أن الحملة تمثل نموذجًا للدولة التي تضع صحة الإنسان في قلب أولوياتها.

وأطلقت وزارة الصحة حملة "100 يوم صحة" لأول مرة في عام 2023 ضمن حزمة المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة العامة، وتُعد امتدادًا لمبادرات كبرى مثل "100 مليون صحة" و"الرعاية الصحية الأولية"، في إطار خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول 2030.

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