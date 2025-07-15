لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

قررت هيئة الدواء المصرية سحب عدة تشغيلات من المستحضر الدوائي Sansoimune Syrup من الأسواق، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقة بعض التشغيلات للمواصفات الفنية التي تم تحديدها من قبل معامل الهيئة، ما قد يؤثر على فعالية وجودة الدواء.

شمل القرار سحب التشغيلات ذات الأرقام:

230942 - 231009 - 230070 - 231011 - 231010 - 230945 - 231012

سبب السحب المستحضر

أوضحت الهيئة أن هذه التشغيلات لم تجتاز اختبارات الجودة ولم تطابق المواصفات القياسية، لذلك قررت الهيئة سحب التشغيلات فورا من الأسواق، مع وقف تداولها وتحريزها في جميع المؤسسات الصيدلية.

تنبيه للمستهلكين والصيادلة

وأكدت هيئة الدواء أن هذا الإجراء يخص التشغيلات المذكورة فقط، ولا يسري على باقي التشغيلات السليمة من المستحضر.

ودعت الهيئة الصيادلة والمستهلكين إلى التحقق من رقم التشغيل المدون على العبوة، وفي حال الشك، يتم الرجوع إلى الصيدلي المختص أو التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301.

تعزيز الرقابة على سوق الدواء

يأتي هذا القرار في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على حماية صحة المواطنين وضمان تداول أدوية آمنة وفعالة، ومواصلة حملاتها الرقابية لضبط سوق الدواء والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير الجودة.

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