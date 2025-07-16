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صرف الإسكندرية تشارك في المؤتمر الدولي الخامس لهندسة الكيمياء

اللواء محمود نافع
اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" رئيس مجلس الإدارة، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة (The 5 th ICEEEE 2025)، والذي تنظمه الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بمدينة برج العرب الجديدة.

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ويُعد هذا المؤتمر منصة علمية دولية رائدة تستضيف نخبة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، حيث يُعقد بالتعاون مع عدد من الجامعات اليابانية المرموقة، من بينها معهد طوكيو للعلوم وجامعة كيوشو، كما يتم بثه أيضًا عبر الإنترنت لإتاحة المشاركة الدولية.

وجاءت مشاركة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية في إطار حرصها على متابعة أحدث الأبحاث والتقنيات المتعلقة بمجالات الطاقة والبيئة والهندسة الكيميائية، كما تهدف المشاركة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية والأكاديمية وبين القطاعات التنفيذية المعنية بإدارة الموارد البيئية والمياه.

ورحب الدكتور "عمرو عدلي" رئيس الجامعة، باللواء "محمود نافع" مشيدًا بدور شركة الصرف الصحي الرائد في دعم جهود الاستدامة البيئية وتبني الحلول العلمية المبتكرة.

وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد اللواء محمود نافع أهمية التعاون بين الجهات الأكاديمية والتنفيذية في مجابهة التحديات البيئية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على موارد المياه والصرف في مصر والعالم.

وقال "نحن في شركة الصرف الصحي نؤمن بأن التطوير المستدام لا يتحقق إلا من خلال الاعتماد على البحث العلمي وربطه بتطبيقات عملية، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المحفل العلمي الكبير الذي يفتح آفاقًا جديدة نحو تحسين كفاءة إدارة الموارد المائية والطاقة".

وأعرب عن تقديره لجهود الجامعة المصرية اليابانية في دعم البحث العلمي وتوفير بيئة خصبة للتعاون الدولي المثمر، مؤكدًا استعداد الشركة لدعم أي مشروعات أو مبادرات ناتجة عن توصيات المؤتمر تخدم قطاع البيئة والصرف الصحي.

كما ألقت الدكتورة "منى جمال الدين" عميد كلية هندسة الطاقة والبيئة بالجامعة المصرية اليابانية، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، عبّرت فيها عن ترحيبها بمشاركة شركة الصرف الصحي في هذا الحدث العلمي، مشيدة بالدور الفعّال الذي تلعبه الشركة في دعم التنمية المستدامة وتطبيق حلول واقعية قائمة على البحث العلمي.

وأضافت إن المؤتمر يهدف إلى خلق حلقة وصل بين العلماء والباحثين من جهة، والقطاعات التنفيذية من جهة أخرى، من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة، ومشاركة الجهات التنفيذية، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تؤكد أهمية التكامل بين النظرية والتطبيق.

واختتمت فعاليات الجلسة الافتتاحية بتأكيد مشترك من كافة المشاركين على ضرورة تعزيز قنوات التواصل بين البحث العلمي والقطاع التنفيذي، والعمل على تحويل مخرجات البحوث إلى حلول عملية تسهم في تحسين جودة الحياة والحفاظ على البيئة، كما تم توجيه الدعوة للمزيد من الشراكات بين الجامعة والشركات الوطنية المعنية بشؤون البيئة والمياه.

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محمود نافع برج العرب الجامعات اليابانية

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