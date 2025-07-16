ضبط 14 طن حواوشي ودجاج مجهول المصدر في الدقهلية (صور)

أجرى المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين في محافظة الدقهلية حملات مفاجئة، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام المخابز والأسواق بكافة التعليمات واللوائح التموينية.

وكيل تموين الدقهلية يترأس حملة

ورافق وكيل تموين الدقهلية محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام المخابز والأسواق بكافة التعليمات واللوائح التموينية.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على أسواق وتداول السلع والمنتجات الغذائية، والرقابة المشددة على المخابز، والمنافذ والتأكد من الإعلان عن الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات.

ضبط 13,845 كيلو حواوشي مجهول المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 13,845 كيلو حواوشي مجهول المصدر، والتحفظ على 250 كرتونة حلوى وبسكويت مجهول المصدر، وضبط 20 كيلو دجاج مجهول المصدر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع استمرار الحملات اليومية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين.

تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 78 مخالفة تموينية متنوعة، منها، 40 مخالفة بالمخابز، تشمل نقص وزن، عدم نظافة الأدوات، غير مطابق للمواصفات، عدم وجود بيانات وسجلات، تصرف في الدقيق، غلق بدون إذن.

تحرير 38 مخالفة في الأسواق

وفي الأسواق تم تحرير 38 مخالفة، تشمل عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، سلع بدون فواتير، غش تجاري، سلع مجهولة المصدر، استخدام غاز منزلي في غير الغرض، ممارسة نشاط بدون ترخيص.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.