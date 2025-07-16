الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

شاب يتخلص من شقيقته في المنيا

اسعاف
اسعاف

أقدم شخص على التخلص من حياة شقيقته، باستخدام " سكين" في إحدى قرى مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، بسبب خلافات أسرية تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة. 

شاب يتخلص من حياة شقيقته في المنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن أقدم شخص على إنهاء حياة شقيقتة في قرية بني عبيد التابعة إداريا لمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة سيدة على يد شقيقها باستخدام "سكين" بسبب خلافات أسرية.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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