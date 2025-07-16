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عقارات

وزير الإسكان يلتقي المدير الإقليمي لمجموعة "سيتي سكيب" لبحث التنسيق للفعالية المصرية

اجتماع شريف الشربيني
اجتماع شريف الشربيني وزير الإسكان، فيتو

التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ألكسندر هوف، المدير الإقليمي لمجموعة معارض ومؤتمرات سيتي سكيب، وروبير دانيال مدير معرض سيتي سكيب مصر وبسمة الباز، مدير تسويق سيتي سكيب مصر، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث التعاون والتنسيق بشأن قمة ومعرض سيتي سكيب مصر، المقرر انعقاده في سبتمبر المقبل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 
واستهل وزير الإسكان اللقاء بالترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن معرض سيتي سكيب أحد المعارض التي تعد فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين والمسئولين، وهو ما يتيح معرفة رؤية ومتطلبات المطورين، وتقديم فرص استثمار جيدة، مؤكدًا قوة سوق العقارات المصرية، حيث تتمتع بتوافر الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وبما يتلاءم مع شرائح المستثمرين المصريين والأجانب.

ومن جانبه، صرح ألكسندر هوف، المدير الإقليمي لمجموعة معارض ومؤتمرات سيتي سكيب، قائلًا: "نفخر بالتعاون مع وزارة الإسكان المصرية، حيث إن مصر تمثل أحد أهم الأسواق لدى مجموعة معارض ومؤتمرات سيتي سكيب، وذلك بفضل الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري المصري، ونعمل على تحويل سيتي سكيب مصر لمنصة إقليمية رائدة".

النسخة المقبلة من سيتي سكيب مصر 

وأوضح روبير دانيال أن النسخة المقبلة من سيتي سكيب مصر تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري المصري، وفي هذا الصدد سيتم دعوة قادة القطاع محليًا وإقليميًا من مطورين ومستثمرين ومؤسسات تمويلية واستشارية وجهات حكومية، مثمنًا الدعم الدائم من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إطار تعزيز التعاون الحكومي مع القطاع الخاص.

وتناول اللقاء عرضًا شاملًا حول استعدادات المعرض بالنسخة المقبلة وأهدافه وتفاصيل الفعاليات، حيث من المقرر أن يضم أكثر من 30 متحدّثًا من قادة الاستثمار في مصر والشرق الأوسط، إلى جانب استضافة أكثر من 80 مطورًا عقاريًّا محليًّا ودوليًّا.

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