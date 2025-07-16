الجيش يستخدم مقاولين لتدمير المباني، صحيفة إسرائيلية تكشف جرائم الاحتلال في غزة

ذكرت صحيفة هآرتس في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء، أظهر حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا.



هآرتس: 70% من مباني غزة غير صالحة للسكن

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية أن ما لا يقل عن 70% من المباني في غزة أصبحت غير صالحة للسكن.



وأكدت التحليلات أنه تم تدمير 89% من المباني في رفح و84% من المباني في شمال القطاع، مشيرة إلى أن %78 من المباني في مدينة غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي.



وأوضحت الصحيفة أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف جيش الاحتلال الإسرائيلي.



ونوهت أن المقاولين الإسرائيليين يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل لكل مبنى يدمرونه، ويضغطون لتوسيع مناطق التدمير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.