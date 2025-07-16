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خارج الحدود

استشهاد 20 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية بغزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأربعاء، باستشهاد 20 فلسطينيا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم.

 حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023

أمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن سقوط 139 شهيدًا و425 جريحًا خلال الـ 24 ساعة.

كما أوضحت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي الضحايا العدوان الإسرائيلي بلغ 58026 شهيدًا و138520 جريحًا منذ 7 أكتوبر 2023.

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انهيار الجهود الإنسانية في غزة

كانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلًا يُشخِّصون يوميا بسوء التغذية في قطاع غزة منذ بداية العام. 

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي

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