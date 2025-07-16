جيش الاحتلال يشق محورا جديدا في خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، أن قواته استكملت شق محور جديد في منطقة خان يونس، يمتد 15 كيلومترا ويفصل شرق خان يونس عن غربها.

ويأتي ذلك بعد تقارير إخبارية تحدث عن انفراجة في المفاوضات بين حماس وإسرائيل.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على انسحاب أوسع، من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد.

خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة

وأضافت القناة نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن خطة الانسحاب الجديدة من قطاع غزة التي وافقت عليها إسرائيل "موقتة"، مشيرة إلى أن نتنياهو لا يرغب في إنهاء الحرب بعد فترة الستين يوما.

وأوضحت الهيئة أن المفاوضين في الدوحة يعملون على تعديل "الخرائط" الخاصة بالمناطق التي ستبقى فيها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هدنة الستين يوما.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوسطاء يركزون في المرحلة الحالية حول انسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة خلال الهدنة بما في ذلك انسحاب ملموس من رفح.

مسودة اتفاق غزة

وأشارت الهيئة إلى أن مسودة اتفاق غزة تشمل إطلاق سراح 28 محتجزا إسرائيليا على مدار هدنة تمتد لـ60 يوما، موضحة أن إسرائيل ستبدأ بانسحاب تدريجي من شمال قطاع غزة يتبعه انسحاب من مناطق في جنوب القطاع.

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