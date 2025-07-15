بعد مقتل 3 جنود في كمين، حصيلة جديدة لقتلى الجنود الإسرائيلي في غزة منذ مارس

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مساء الإثنين، مساء صعب، وذلك بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين لحماس شمال قطاع غزة.

بإعلان مقتل 3 جنود إسرائيليين في شمال قطاع غزة، يرتفع عدد الجنود الذين قُتلوا منذ استئناف الحرب في مارس إلى 44.

كما أُصيب خلال الفترة ذاتها عشرات الجنود والضباط، العديد منهم بحالات خطرة.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، مساء الإثنين: «منذ انتهاء الهدنة الأخيرة، قُتل 44 جنديًّا في غزة».

وأضافت: «ارتفع عدد الجنود القتلى بشكل حاد في الأشهر الأخيرة: لم يُقتل أي جندي في مارس، بينما قُتل ثلاثة في أبريل، وثمانية في مايو، و21 في يونيو، وحتى الآن، قُتل 13 جنديًّا في يوليو».

ويُشير جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أنه، بذلك، يرتفع عدد الجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 893، بينهم 451 قُتلوا في المعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في 27 أكتوبر 2023.

كما ذكر أن 6099 جنديًّا أُصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 2800 في المعارك البرية داخل القطاع.

واضاف أن من بين الجنود الجرحى، ما زال 15 جنديًّا يتلقون العلاج بحالة خطرة، و148 بحالة متوسطة، و4 بحالة طفيفة.

ولفت إلى أن «هذه الأرقام لا تشمل من تم إجلاؤهم لأسباب صحية غير مرتبطة بحدث عملياتي، أو من وصلوا إلى غرف الطوارئ ولم تُسجَّل لديهم إصابات بالغة».

انتقادات تطال نتنياهو

وقال نتنياهو: "الشعب الإسرائيلي بأكمله ينعى المقاتلين من لواء المدرعات".

في حين حمل رئيس تحالف الديمقراطيين يائير جولان نتنياهو المسؤولية عن مقتل الجنود، مشيرا إلى أنهم "ضحايا حرب سياسية لا نهاية لها".

وأضاف "مرة أخرى، يبيع الجنود ويترك دماءهم تُهدر فقط ليبقى يوما إضافيا على الكرسي".

إلى ذلك، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية: "في واقعنا الكئيب، تجري محادثات مع الحريديم حول قانون التهرب من الخدمة العسكرية في الوقت الذي يتم فيه نشر أنباء سقوط 3 قتلى في غزة".

تت هذه التطورات بعدما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 3 من جنوده وإصابة ضابط بجروح خطيرة في كمين شمال قطاع غزة الإثنين.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر عسكري أن القتلى الثلاثة والضابط المصاب جميعهم من اللواء 401، وقد كانوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة.

كذلك أعلنت مواقع إخبارية إسرائيلية مقتل الجنود وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة، خلال 4 عمليات في غزة.



893 جنديًّا إسرائيليًّا

يشار إلى أن عناصر من حماس استهدفت قوات إسرائيلية في أوقات متزامنة في كل من خان يونس وجباليا وحييْ التفاح والشجاعية.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الكمين وقع ظهر الإثنين، إثر انفجار شديد داخل دبابة ميركافا كان على متنها الجنود.

وأضافت أن النيران اشتعلت النيران واستغرقت وقتًا طويلًا لإخمادها بينما كان الجنود بداخلها.

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