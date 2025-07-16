الأربعاء 16 يوليو 2025
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رياضة

نادي قاهري يعلن إقامة اختبارات الناشئين مجانا

اختبارات الناشئين
اختبارات الناشئين 2025

اختبارات الناشئين، أعلن نادي مصر للتأمين أحد أندية القاهرة إقامة اختبارات الناشئين موسم 2025-2026 بالمجان لكل الأعمار السنية وذلك بعد قيام نادي البنك الأهلي بإجراء الاختبارات بالمجان مؤخرًا.

وتقام اختبارات نادي مصر للتأمين داخل مقر النادي في المقطم بالقاهرة.

 

 

وتفاوتت أسعار استمارات التقدم لـ اختبارات الناشئين بالأندية 2025 -2026 ما بين 150 جنيها إلى 50 جنيها للمتقدم للاختبارات، بينما قرر عدد من الأندية إقامة الاختبارات بالمجان للانضمام لفرق كرة القدم وهم وادي دجلة ونادي سوهاج الرياضي والبنك الأهلي وأخيرا مصر للتأمين  .

 وتصدرت أندية بتروجت والمقاولون والاتحاد السكندري وطلائع الجيش أعلى قيمة لاستمارات المقدمين لاختبارات الناشئين بمبلغ 150 جنيها للمتقدم.

وبلغت قيمة استمارة اختبارات الناشئين بـ النادي الأهلي مبلغ 100 جنيه، وكذلك الحال لاختبارات أندية غزل المحلة والداخلية والإسماعيلي والسكة الحديد وكفر الشيخ واتحاد الشرطة وطنطا.

فيما بلغت قيمة اختبارات نادي تيم مبلغ 75 جنيها، وبلغ سعر استمارة اختبارات الناشئين بنادي القناة مبلغ 60 جنيها فقط، ونادي مودرن سبورت مقابل 50 جنيها فيما سجل الترسانة أقل الأندية تحديدا لسعر استمارة اختبارات الناشئين بمبلغ 20 جنيها فقط.

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إختبارات الناشئين نادي مصر للتأمين البنك الاهلي مصر للتأمين الترسانة

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