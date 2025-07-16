تجديد حبس سائق سيارة متهم بدهس شاب في عين شمس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح عين شمس، حبس سائق سيارة متهم بدهس شاب بسيارته أثناء عبوره الطريق بمنطقة عين شمس 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري نتج عنه وفاة شخص بأحد شوارع منطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشخص مصاب بكسور وسحجات وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية عليه تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن الشخص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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