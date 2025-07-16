النيابة تطلب التحري حول مصرع سيدة في حادث تصادم ببدر

باشرت النيابة العامة إجراءاتها في واقعة مصرع سيدة إثر تعرضها لحادث مروع ودهسها أسفل عجلات سيارة مسرعة بمدينة بدر.

وأمرت النيابة بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوقوع حادث تصادم ومتوفاة بدائرة قسم شرطة بدر.

بالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الفيوم، للطريق إصطدمت بها سيارة مجهولة، ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها بكسور متفرقة بالجسم مما أدى إلى وفاتها.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة منتهية التراخيص، وقائدها عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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