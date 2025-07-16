وسط تعزيزات عسكرية ضخمة، قوات "قسد" تدخل مناطق في الرقة السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دخلت منطقة "دوار النعيم" في مدينة " الرقة" السورية.

وأشارت مصادر وشهود عيان إلى أن تقدُّم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" صاحبته أصوات اشتباكات، وإطلاق رصاص لم تُعرف أسبابه بعد.

عاجل: قوات سوريا الديمقراطية قسد تدخل داور النعيم في محافظة الرقة 🚨🚨



🚨 سماع اطلاق رصاص في محافظة الرقة بدون معرفة الأسباب#السويداء #قسد #دمشق pic.twitter.com/g7xIUP7DFP July 15, 2025

وذكر ناشطون أن قوات "قسد" أقامت حواجز ضخمة في "دوار الساعة" و"دوار النعيم"، إضافة إلى حواجز أخرى أقامتها في معظم أحياء مدينة الرقة السورية.

ونشر الصحفي السوري في قناة "الإخبارية" حسام الجمال، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" تظهر فيه حشودات، وتعزيزات عسكرية.

تعزيزات عسكرية لميليشيا #قسد على جسر #الرقة وسط أنباء عن وجود تحشيدات بالمناطق المحاذية لمناطق سيطرة الحكومة السورية ببادية الرقة

فلول النظام المخلوع يرمون قنبلة على دورية للأمن العام في #اللاذقية

هذه الاحداث بالتزامن مع معارك #السويداء

هل هذا صدفة؟#إسرائيل pic.twitter.com/fMgSNcgeRB — حسام الجمّال| hossam jammal (@HossamJammal) July 15, 2025

وعلّق عليها، قائلًا: "تعزيزات عسكرية لقوات قسد على جسر الرقة وسط أنباء عن وجود تحشيدات في المناطق المحاذية لمناطق سيطرة الحكومة السورية في بادية الرقة".

عرض عسكري لقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة #الرقة pic.twitter.com/5kbettBeUJ — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) July 15, 2025

من جهته، نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقطعًا مصورًا قال إنه يظهر استعراضات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة الرقة.

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