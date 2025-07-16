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خارج الحدود

وسط تعزيزات عسكرية ضخمة، قوات "قسد" تدخل مناطق في الرقة السورية (فيديو)

قوات قسد على جسر
قوات قسد على جسر الرقة، فيتو

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" دخلت منطقة "دوار النعيم" في مدينة " الرقة" السورية.

وأشارت مصادر وشهود عيان إلى أن تقدُّم قوات سوريا الديمقراطية "قسد" صاحبته أصوات اشتباكات، وإطلاق رصاص لم تُعرف أسبابه بعد.

وذكر ناشطون أن قوات "قسد" أقامت حواجز  ضخمة في "دوار الساعة" و"دوار النعيم"، إضافة إلى حواجز أخرى أقامتها في معظم أحياء مدينة الرقة السورية.

ونشر الصحفي السوري في قناة "الإخبارية" حسام الجمال، مقطع فيديو عبر حسابه على منصة "إكس" تظهر فيه حشودات، وتعزيزات عسكرية.

وعلّق عليها، قائلًا: "تعزيزات عسكرية لقوات قسد على جسر الرقة وسط أنباء عن وجود تحشيدات في المناطق المحاذية لمناطق سيطرة الحكومة السورية في بادية الرقة".

من جهته، نشر "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقطعًا مصورًا قال إنه يظهر استعراضات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية وسط مدينة الرقة. 

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قوات سوريا الديمقراطية منطقة دوار النعيم مدينة الرقة السورية تعزيزات عسكرية جسر الرقة الحكومة السورية

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