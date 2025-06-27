كاظم الساهر وميريام فارس يتألقان بحفل موازين بالمغرب (فيديو)

شهدت فعاليات مهرجان موازين بالمغرب في دورته الـ 20، حفلين غنائيين كبيرين للقيصر كاظم الساهر، الذي استقبله الجمهور استقبالا حارا وسط تقديم عدد من أغانيه الشهيرة.

وحرص النجم كاظم الساهر على رفع العلم المغربي على المسرح أثناء الحفل.

كما وجه رسالة إلى الجمهور المغربي قائلًا: “الله يوفقكم ويسعدكم ويحفظكم… ويخلي هالبلد العظيم مشرق بشعبه”.

حفل ميريام فارس وكاظم الساهر في موازين

و الحفل الثاني، أحيته الفنانة اللبنانية ميريام فارس التي صعدت على المسرح بطريقة مختلفة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

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