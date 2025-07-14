الظهور الأول لـ كاظم الساهر بعد شائعة وفاته

نشر أحد المقربين من الفنان كاظم الساهر، صورة تجمعه به بعد أن انتشرت مؤخرًا شائعات عن وفاته بشكل مفاجئ، ونفى صديق كاظم كل ما تردد من أخبار، مؤكدًا أنه بصحة جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

وأثار الفنان كاظم الساهر ضجة واسعة، وتصدر اسمه محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، إثر انتشار شائعات حول وفاته، وسرعان ما تم نفيها من مصدر مقرب من "القيصر"، مؤكدًا أنه بصحة جيدة، ويستعد لإحياء مجموعة من الحفلات الفنية.

نفي قاطع لشائعة وفاة كاظم الساهر

أوضح مصدر مقرب من كاظم الساهر أن الشائعات المتداولة الهدف منها هو جذب القراءات للمواقع الإلكترونية التي تروّج لهذه الأكاذيب.

عودة مرتقبة إلى الكويت بعد غياب طويل

في سياق متصل، يستعد كاظم الساهر لعودة طال انتظارها إلى خشبة المسرح الكويتي بعد غياب دام 35 عامًا. من المقرر أن يحيي الساهر حفلًا غنائيًا ضخمًا يوم 17 يوليو الجاري على مسرح الأرينا 360، ضمن فعالية "ليلة الطرب العربي". وسيشاركه في هذا الحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي، مما يضيف للحدث قيمة فنية كبيرة.

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