بدء انسحاب قوات قسد من حلب السورية

بدأت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، انسحابها من مدينة حلب، حيث توجه أول رتل عسكري نحو شرق الفرات، تحت إشراف وزارة الدفاع السورية.



وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن وحدات الجيش العربي السوري وصلت إلى محيط المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في حلب، لتأمين الطريق الذي سيسلكه الرتل المغادر، الذي انطلق من حيي الشيخ مقصود والأشرفية باتجاه شرق الفرات.

رتل لقوات #سوريا الديمقراطية يغادر حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة #حلب باتجاه شرق الفرات تحت إشراف وزارة الدفاع.#سانا pic.twitter.com/n9SnZrDfpq — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 4, 2025



ونشرت "الوكالة" صورا وفيديو لما قالت إنها مشاهد لمغادرة رتل قوات سوريا الديمقراطية لهذه المناطق.

وفي وقت سابق كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن اتفاق مبدئي بين الإدارة السورية الجديدة، وقوات سوريا الديمقراطية يقوم على أن تتحول ما يسمى قوات "الأسايش" في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى قوى الأمن العام، وأن تتبع للإدارة الذاتية.

كما ينص الاتفاق، حسب المرصد السوري، على إطلاق سراح 170 أسيرا من قوات سوريا الديمقراطية، ونحو 400 أسير من عناصر إدارة الأمن العام والفصائل.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت في 10 مارس الماضي توقيع اتفاق يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الدولة مع تأكيد وحدة البلاد ورفض تقسيمها.

ووقع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع وفرهاد عبدي شاهين قائد ما تعرف بقوات قسد.

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