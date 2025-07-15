الثلاثاء 15 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أمير كرارة يحتفل بالعرض الخاص لفيلم الشاطر مع توتا ومصطفى غريب (فيديو وصور)

أمير كرارة، فيتو
أمير كرارة، فيتو

وصل منذ قليل النجم أمير كرارة، إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد الشاطر المقام حاليا في أحد المولات الكبرى.

وحرصت أسرة امير كرارة علي دعمه، إذ حضر شقيقه أحمد ونجله، كما وصل أيضا الفنان مصطفى غريب والفنان محمد عبد الرحمن (توتا).

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

يشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 

وكان قد نشر المنتج تامر مرسي البوستر الخاص بفيلم “الشاطر”، وعلق عليه قائلًا: “البوستر الرسمي لفيلم الشاطر.. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو.. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم 31 يوليو”.

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فيلم الشاطر الشاطر أبطال فيلم الشاطر أمير كرارة

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