الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أمير كرارة لفيتو: فيلم الشاطر مختلف والكواليس كانت مبهجة مع هنا الزاهد

امير كرارة، فيتو
امير كرارة، فيتو

أعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بفيلمه الجديد الشاطر والذي احتفل بالعرض الخاص للعمل داخل أحد المولات الكبرى. 

 

أمير كرارة في فيلم الشاطر 

وقال أمير كرارة في تصريح خاص لفيتو ـ" أنه سيقدم تجربة مختلفة وجديدة في فيلمه الجديد الشاطر، مشيرا إلي أنه فيلم اكشن كوميدي. 

وأضاف كرارة بأنه استمتع كثيرًا بالكواليس مع هنا الزاهد في الشاطر، مؤكدًا أنها كانت مبهجة.

واحتفل أمير كرارة بالغرض الخاص لفيلمه الجديد الشاطر داخل أحد المولات الكبرى. 

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

وأشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 

وكان قد نشر المنتج تامر مرسي البوستر الخاص بفيلم “الشاطر”، وعلق عليه قائلًا: “البوستر الرسمي لفيلم الشاطر.. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو.. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم 31 يوليو".

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