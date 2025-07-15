حنا الصغرى بالشرقية تستعد لوداع أبنائها الثلاثة ضحايا حادث طريق أبو سلطان (صور)

شهدت محافظة الإسماعيلية حادثًا مروعًا صباح اليوم، إثر تصادم مدمّر بين سيارة ربع نقل محملة بـ"سبلة دواجن" وأخرى تريلا، وذلك على وصلة أبو سلطان بطريق الإسماعيلية الصحراوي أسفر الحادث الأليم عن مصرع 3 شباب من أبناء عزبة حنا الصغرى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، فيما أصيب 3 آخرون بإصابات بالغة.

كانوا في طريقهم لأداء عملهم في إحدي المزارع

ووفقًا لمصادر أمنية وطبية، فإن الضحايا كانوا في طريقهم لأداء عملهم اليومي في إحدى المزارع عندما وقع التصادم العنيف، ما أدى إلى انقلاب السيارة وتهشمها بالكامل.

حنا الصغرى تستعد لوداع أبنائها الثلاثة.. ثلاثة نعوش تهز قلب الشرقية بعد مأساة طريق أبو سلطان،فيتو

أسماء المتوفين في الحادث:- “فواز أحمد سلامة” طالب جامعي “عبدالله محمد جاد”و"إبراهيم محمد إبراهيم"

فيما أصيب في الحادث كل من:-"حسن دسوقي زياد" (17 عامًا): مصاب باشتباه كسر في العمود الفقري والساعد الأيسر.

“أحمد عبده محمد عبده” (18 عامًا): مصاب باشتباه كسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم و"محمد رضا" (23 عامًا): مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس بطول 10 سم.

حنا الصغرى تستعد لوداع أبنائها الثلاثة.. ثلاثة نعوش تهز قلب الشرقية بعد مأساة طريق أبو سلطان،فيتو

تفاصيل الحادث المأساوي

تلقت غرفة عمليات النجدة بالإسماعيلية بلاغًا بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، بصحبة عدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية، التي باشرت استخراج الجثامين ونقل المصابين إلى مستشفى الإسماعيلية العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

احد ضحايا الحادث،فيتو

حزن يلف القرية ودموع لا تجف

عمّ الحزن عزبة حنا الصغرى التابعة لمركز ابوحماد، التي ارتدت السواد واستعدت لتشييع جثامين الضحايا الثلاثة عقب انتهاء تصاريح الدفن من النيابة العامة. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، حيث نعى الأهالي شبابهم بكلمات مليئة بالحزن والأسى، مشيرين إلى أخلاقهم الطيبة وسيرتهم الحسنة، مؤكدين أن رحيلهم المفاجئ كان صدمة هزّت مشاعر الجميع.

حنا الصغرى تستعد لوداع أبنائها الثلاثة.. ثلاثة نعوش تهز قلب الشرقية بعد مأساة طريق أبو سلطان،فيتو

تجهيز 3 نعوش لشهداء لقمة العيش

وسط أجواء مأساوية، يستعد أهالي القرية التابع لمركز ابوحماد محافظة الشرقية لتوديع أبنائهم الذين خرجوا في الصباح لكسب الرزق، فعادوا محمولين على الأكتاف. الحادث لم يخلّف فقط إصابات جسدية، بل خلّف جرحًا عميقًا في قلب كل من عرفهم، وجعل من يومهم الأسود عنوانًا للحزن في عزبة صغيرة باتت حديث الشرقية كلها.

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