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رياضة

شقيق فالفيردي ينضم لفريق عمل ريال مدريد

فالفيردي، فيتو
فالفيردي، فيتو

ريال مدريد، كشف الصحفي رودرا أن شقيق لاعب الوسط فيديريكو فالفيردي انضم رسميًا إلى ريال مدريد، حيث سيتولى مهمة مساعد المدرب لفريق تحت 14 عامًا في أكاديمية النادي.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة تطوير الكوادر الفنية في الفئات السنية داخل النادي، مع استقطاب أسماء ذات صلة بالبيئة الرياضية للنادي.

ريال مدريد يضم مدافع بنفيكا البرتغالي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، التعاقد رسميًا مع المدافع الإسباني الشاب ألفارو كاريراس، قادمًا من نادي بنفيكا البرتغالي، في صفقة تمتد حتى صيف عام 2031.

وصرح ألفارو كاريرايس في المؤتمر الصحفي أنه لا يهمني المركز الذي سيلعب فيه، وسأبذل قصارى جهدي، فأنا عدت لنادي احلامي.

وقال المدافع الجديد: العودة إلى ريال مدريد تعني كل شيء، والعودة إلى ما كان بيتي لمدة 3 سنوات حيث عشت تجارب مذهلة.

واضاف: أنا أعيش حلمًا، وأتطلع حقًا إلى هذا التحدي ولا يسعني الانتظار للبدء.

 

وتابع: "أود أن أشكر ريال مدريد على الثقة التي وضعوها فيّ لتمكيني من العودة. لقد غادرت كصبي وأعود كرجل.

واكمل:  أتطلع حقًا لارتداء هذا القميص، أنا فخور بالدفاع عن هذا الشعار لكل ما يمثله. إنه أفضل نادٍ في العالم، وأعدكم بتقديم كل ما لديّ للفريق لمواصلة التطور والفوز بالألقاب معًا.

وقال أيضًا: أتطلع إلى موسم سيكون رائعًا للجميع مع بعض التحديات الرائعة التي تنتظرنا.

 

ولدى سؤاله عن حديثه مع المدرب تشابي ألونسو، قل كاريراس: أتيحت لي الفرصة للتحدث معه، وهنأني وتمنى لي التوفيق. إنه نادي أحلامي وسأكون في أي مكان أريده وسأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص.

وعن كونه أصبح ثاني أغلى مدافع في تاريخ النادي (50 مليون يورو)، قال اللاعب الإسباني: أنا لا أستند إلى ذلك. أنا متأكد تمامًا مما يمكنني تقديمه أنا لا أدخل في الأرقام. كرة القدم في الوقت الحاضر تحرك كل ذلك،و لكنني في سلام مع نفسي.

وحصل كاريراس على قميص ريال مدريد الجديد يحمل اسمه والرقم 18، بالإضافة إلى نسخة مجسمة من ملعب سانتياجو برنابيو وساعة تذكارية، كتقليد متبع في تقديم اللاعبين الجدد داخل النادي الملكي.

 

 

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