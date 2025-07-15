ميرور: المفاوضات بين كوناتي وليفربول تصل لطريق مسدود والريال في الصورة

سلطت صحيفة ميرور الضوء على مفاوضات تجديد إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، مع "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إبراهيما كوناتي دخل عامه الأخير في عقده مع ليفربول، حيث ينتهي في صيف 2026، وهو ليس قريبًا من التجديد في الوقت الحالي حسب التقارير.



وحسبما كشفته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إبراهيما كوناتي رفض عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا رغبته في البقاء في أوروبا.



وأوضح أن ناديًا سعوديًا - لم يُكشف عن اسمه - تواصل مع المدافع الدولي الفرنسي الأسبوع الماضي عبر ممثليه لإبداء اهتمامه بالتعاقد معه، لكنه رفض فرصة التفاوض.

وأضافت الصحيفة أن محادثات كوناتي مع ليفربول لتجديد العقد وصلت إلى طريق مسدود في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي يستهدف فيه نادي ريال مدريد التعاقد معه كلاعب حر الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ليفربول يرغب في حل مشكلة عقد كوناتي، لكن هناك شعور متزايد بأنه ينتظر الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا، وقد يدخل في محادثات معهم اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

يذكر أن كوناتي انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني عام 2021، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت أثبت جدارته كلاعب أساسي في قلب الدفاع.

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