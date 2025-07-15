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رياضة

تفاصيل خطة البرتغالي جورجي جيسوس لتدعيم صفوف النصر السعودي

جيسوس،فيتو
جيسوس،فيتو

طلب المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدرب النصر السعودي الجديد، التركيز على تدعيم 3 مراكز رئيسية في الفريق؛ وهي لاعب خط وسط إضافي وظهير أيسر وطرف أيمن.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط  أن المدرب البرتغالي لم يطلب رحيل أو تغيير الجناح السنغالي ساديو ماني الذي من المتوقع أن يكون ركيزة أساسية في فريق جيسوس الموسم المقبل، والذي يستهدف بشكل رئيسي صناعة فريق تنافسي على لقب الدوري الموسم المقبل.

ويدرس المدرب البرتغالي وفقًا لمصادر «الشرق الأوسط» خيارات خط الهجوم البديلة للبرتغالي كريستيانو رونالدو خاصة في بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي سيغيب النجم البرتغالي عن بعض مبارياتها في دور المجموعات خاصة التي ستلعب خارج السعودية.


وذكرت الصحيفة عن وجود اهتمام كبير بالجناح البرازيلي ويسلي من أندية أوروبية وبرازيلية مع رغبة أكبر في الوقت الحالي من نادي بولونيا الإيطالي للحصول على الجناح الشاب بنظام الإعارة لمدة موسم مع خيار الشراء الصيف المقبل.

وبجانب البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني يحصل المدافع سيميكان على إمكانية الاستمرار تحت قيادة المدرب البرتغالي جيسوس مع اتخاذ القرارات النهائية لكل الملفات في الأسبوع الأول من المعسكر الصيفي.

ووصل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس لبدء مهمته رسميًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الثلاثاء.

وكان النصر أعلن الاثنين عن تعاقده رسميًا مع خيسوس بعقد يمتد لموسم واحد، فيما سيستهل المدرب البرتغالي مهمته مع الفريق الملقب بـ«العالمي» بخوض كأس السوبر السعودية 2025 التي ستقام الشهر المقبل في هونغ كونغ، حيث سيواجه الاتحاد في الدور قبل النهائي.

وكان النصر توصل لاتفاق في وقت سابق مع خيسوس، الذي كان قد غادر الملاعب السعودية قبل عدة أشهر بعد رحيله عن تدريب الهلال.

وتعد هذه التجربة الثالثة لجيسوس في الملاعب السعودية بعد تجربتين سابقتين، كلتاهما كانت مع الهلال، الأولى في عام 2019 ولم تستمر سوى عدة أشهر، قبل تجربة ثانية مميزة حقق خلالها الثلاثية المحلية في موسم 2023 - 2024 وبأرقام قياسية وتاريخية.

وتراجع أداء الهلال مع خيسوس في الموسم الماضي الذي خرج منه الفريق الأزرق خالي الوفاض سوى من بطولة كأس السوبر السعودية 2024 التي حصدها في بداية الموسم الماضي.

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