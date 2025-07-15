الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة بسبب خلاف على الخردة

ضبط أطراف مشاجرة
ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو وثق مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة الجيزة.

وتبين بالفحص أن الواقعة لم يُبلغ عنها رسميًا، إلا أن التحريات أكدت حدوث مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر بين طرف أول: عامل خردة يحمل جنسية إحدى الدول، وطرف ثانٍ: 5 عمال، بسبب خلافات بينهم على أولوية جمع الخردة بالمنطقة.

ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة.. بسبب خلاف على "الخردة".

 

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمين وبحوزة الطرف الثاني 4 قطع أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

الداخلية السورية تتهم إسرائيل بدعم مجموعات مسلحة في السويداء

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة متعلقات كبار السن من مسجد بأسيوط وضبط المتهم

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسلحة البيضاء أسلحة بيضاء بمدينة 6 أكتوبر بسبب خلافات مشاجرة عنيفة مشاجرة بالاسلحة مشاجرة بالأسلحة البيضاء مدينة 6 أكتوبر

مواد متعلقة

دون إصابات، إخماد حريق اندلع في شقة سكنية بالتجمع والنيابة تحقق

قديم وصاحبه متوفى، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو ترويج المخدرات بالقليوبية

ضبط إحدى السيدات بتهمة إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمدينة نصر

الداخلية تكشف ملابسات فيديو سرقة متعلقات كبار السن من مسجد بأسيوط وضبط المتهم

إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته حرقًا في الزقازيق إلى المفتي

الأمن يكشف ملابسات فيديو تغطية لوحات دراجة نارية بكيس بلاستيكي بالقاهرة

القبض على سائق ميكروباص حاول الاعتداء على راكب بقطعة حديدية في الجيزة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو إلقاء حجارة على قطار بأسيوط

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

شباب وعواجيز!

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

تكليفات رئاسية جديدة للحكومة اليوم

راتب سنوي ضخم، تفاصيل صفقة انتقال حمدي فتحي إلي بيراميدز

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

بالونة حمراء في تقديم صفقة الزمالك الجديدة تثير الجدل

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية