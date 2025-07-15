تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف حقيقة مقطع فيديو وثق مشاجرة عنيفة بالأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بمنطقة الجيزة.

وتبين بالفحص أن الواقعة لم يُبلغ عنها رسميًا، إلا أن التحريات أكدت حدوث مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر بين طرف أول: عامل خردة يحمل جنسية إحدى الدول، وطرف ثانٍ: 5 عمال، بسبب خلافات بينهم على أولوية جمع الخردة بالمنطقة.

ضبط أطراف مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة.. بسبب خلاف على "الخردة".

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط المتهمين وبحوزة الطرف الثاني 4 قطع أسلحة بيضاء، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

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