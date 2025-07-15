بعد سيل من انتقادات جماهير الأهلي، تصرف غير متوقع من وسام أبوعلي

أغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم اللاعب قد ارتبط بالرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، وسط رغبة ملحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة، مما أثار غضب جماهير الأهلي.

كواليس أزمة وسام أبو علي

قال مصدر داخل الأهلي: إن النادي متمسك بتلبية شروطه المالية المعلنة رسميا والخاصة بالموافقة على رحيل لاعب الفريق وسام أبو علي.

وأضاف أنه حال تحقيق هذه المطالب سيرحل اللاعب، ولدينا سيناريوهات عدة لتعويضه، وتدعيم هجوم الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح أن الأهلي يتعامل مع كل مرحلة وفقا لظروفها، وحاليا وسام أبو علي لاعبا في الأهلي، وعقده ممتد لأربع سنوات، ومن ثم حال رحيله سيبدأ الحديث عن بديله.

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