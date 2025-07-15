أعلن مستشفي كفر شكر التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية التخصصية أنه تقرر فتح باب القبول للمدرسة الفنية للتمريض بكفر شكر القليوبية اعتبارا من 17 يوليو الجاري حتي 28 يوليو الجاري علي أن تبدأ اختبارات التحريري 30 يوليو الجاري.

فتح باب القبول للمدرسة الفنية للتمريض بكفرشكر



أوضح بيان المدرسة الفنية الثانوية للتمريض بكفرشكر أن التقديم للالتحاق بالمدرسة للفتيات الحاصلات علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية بحد أدني 265 درجة وفق التالي:

- من مجموع 280 الي 275 يومي 17و18 يوليو الجاري

- من مجموع 274 الي 269 يومي 21 و22 يوليو الجاري

- من مجموع 268 الي 265 ايام 23 و27 يوليو الجاري

- المتخلفين من المراحل السابقة يوم 28 يوليو الجاري

أشار البيان أنه يجري الاختبار التحريري في الإملاء عربي وإنجليزي وحاسب آلي يوم 30 يوليو الجاري

شروط وقواعد القبول بمدرسة تمريض كفر شكر 2025



أضاف بيان مدرسة تمريض كفر شكر الثانوية الفنية أن شروط وقواعد القبول بالمدرسة للعام الدراسي الجديد كالتالي:

- حصول الطالبة على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 من الإدارة التعليمية بكفر شكر

عدم الإخلال بكثافة الفصل والالتزام بالعدد من (25 - 30) طالبة

ألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة

- إقرار بالتفرغ للدراسة من الطالبة مصدق علية من ولي الأمر

الالتزام في القبول بالمجاميع الأعلى مع تحديد موعد فتح وغلق القبول

- عدم النقل من مدرسة لاخري طوال فترة الدراسة

- التناسق بين الطول والوزن

- اجتياز الاختبارات التحريرية املاء عربي وانجليزي وحاسب الي وكشف طبي كشف هيئه علي الا تقل درجة القبول عن 70% من درجة اجتياز كل مادة

- إقرار ولى الأمر بان الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من أعمال التنسيق وإعلان النتيجة

- أن تكون الطالبة خالية من أى أمراض مزمنة وخالية من اى عيوب خلقية

- لا يوجد عيوب بالنطق ومخارج الألفاظ سليمة

- لا يوجد استثناءات في القبول بمدارس التمريض

الأوراق المطلوبة في التقديم



أشار بيان تمريض كفرشكر أن الأوراق المطلوبة في التقديم للعام الجديد كالتالي:

- صورة استمارة شهادة الإعدادية الحديثة للعام الدراسي 2024 / 2025 مختومة بختم النسر + الأصل للاطلاع

- أصل بيان درجات الصف الثالث الإعدادي إدارة تعليمية كفر شكر + 2 صورة طبق الأصل مختومة

- شهادة الميلاد كمبيوتر حديثة + 2 صورة طبق الأصل مختومة

- شهادة حسن سير وسلوك للطالبة معتمدة من المدرسة الإعدادية

- شهادة إدارية موجودة بالمدرسة معتمدة ومختومة بختم النسر

- صورة بطاقة ولي أمر الطالبة سارية (الأب والأم)

- طلب التحاق بمدارس التمريض موجود بالمدرسة

- بيان بالوزن والطول وكتلة الجسم معتمد ومختوم بختم الصيدلية

- عدد 6 صور شخصية للطالبة مكتوب عليها اسم الطالبة كمبيوتر

- ولاية تعليمية في حالة الانفصال أو وفاة الاب او سفر ولي الامر

- إيصال كهرباء او مياه

- عدد 5 دمغة عادية فئة 1 جنية أو (90) قرش + 10 قروش )

- دوسيه بلاستيك متعدد الحافظات لونه اسود لحفظ أوراق الطالبة

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